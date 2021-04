Trener Witold Chwastyniak zostaje w Avii na kolejny sezon. Zobacz zdjęcia

Zarząd MKS Avia Świdnik Sp. z o.o. poinformował we wtorek o przedłużeniu kontraktu z trenerem Witoldem Chwastyniakiem. Umowa będzie obowiązywała do końca sezonu 2021/2022. Szkoleniowiec przyszedł do Avii w 2019 roku. W pierwszym sezonie awansował z drużyną ze Świdnika do I ligi. W minionej kampanii zajął wysokie, szóste miejsce i tym samym wykonał cel, jaki postawił przed nim i zespołem zarząd klubu.

– W 2019 roku przedstawiono mi ciekawy projekt sportowy, którego głównym celem był powrót Avii na pierwszoligowe parkiety. Bez wahania podjąłem się tego wyzwania i w sezonie 2020/2021 udało się, jako beniaminek, zakończyć rozgrywki na szóstym miejscu – podkreśla Witold Chwastyniak, trener Polskiego Cukru MKS Avia Świdnik. – W sezonie 2021/2022 dalej mogę być częścią tego sportowego przedsięwzięcia, jakim jest prowadzenie zespołu pierwszoligowego Polski Cukier Avia Świdnik. Cieszę się z podpisanego kontraktu, gdyż Świdnik to bardzo przyjazne miejsce i pracuje się tu bardzo dobrze. Współpraca z włodarzami klubu przebiega w miłej atmosferze, co także przełożyło się na wyniki sportowe. Liczę, że nowy sezon będzie równie udany, jak poprzednie – dodaje.