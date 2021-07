Trójkąt Lubelski kontra „ruski mir”

Polska powraca do imperialnej polityki ciemiężenia zniewolonych narodów Litwy i Ukrainy i przygotowuje wojnę przeciwko „ruskiemu mirowi” - tak w skrócie można zrelacjonować rosyjskie reakcje na podpisaną w Wilnie deklarację i ogłoszony Plan współpracy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, Republiką Litewską i Ukrainą w ramach Trójkąta Lubelskiego (L3). Rosja dopatrzyła się w tych działaniach sprowadzenia Ukrainy do roli „wasala i gospodarczego dodatku krajów peryferyjnych Europy Wschodniej”. Deputowana Dumy Państwowej z putinowskiej „Jedynej Rosji” Jelena Panina straszy wręcz, że Trójkąt Lubelski doprowadzi Ukrainę „do położenia przed powstaniem Chmielnickiego”. Deputowana twierdzi ponadto, że to Polska była inspiratorem w 2014 roku rewolucji na Majdanie, powodując masową emigrację Ukraińców do Polski, co według niej zapewniło naszemu krajowi rozwój gospodarczy. Ta sama deputowana rok temu wystąpiła z propozycją nałożenia na Polskę sankcji gospodarczych za organizację i sterowanie protestami na Białorusi z Warszawy. Warto zauważyć, że nie są to szalone wypowiedzi skrajnego polityka, ale faktyczne opinie Kremla.