Trudne chwile w szatni Motoru Lublin. Są okazje, ale nie ma goli

Tylko dwie najlepsze drużyny w lidze, Stal Rzeszów oraz Ruch Chorzów, przegrały mniej meczów, niż Motor (odpowiednio jeden i dwa). Ale lubelski zespół jest najczęściej remisującą ekipą w stawce i z bilansem 5 zwycięstw, 7 remisów i 3 porażek zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli. Punkt za strefą gwarantującą udział w barażach o awans do pierwszej ligi i ze stratą odpowiednio 9 i 16 punktów do miejsc dających bezpośredni awans.

W meczu ze Stalą w podstawowym składzie na boisko wybiegł Maciej Firlej, autor hat-tricka w pucharowym starciu w Siedlcach. W drugiej połowie zmienił go Michał Fidziukiewicz, który z 13 bramkami jest najlepszym strzelcem drugiej ligi. Od pięciu spotkań nie potrafi on jednak pokonać bramkarza rywali. - Chcemy pomóc „Fidziowi”, żeby się przełamał, bo trochę napięcia i stresu powinno z niego zejść. Miał dogodne sytuacje i myślę, że najważniejsze dla napastnika jest właśnie to, że dochodzi do tych sytuacji. Ma okazje i jestem pewien, że w najbliższych meczach wróci na dobre tory – twierdzi Marek Saganowski.