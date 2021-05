Trwa boom na budowę domów. „Liczba dostępnych działek jest ograniczona”

- Ceny mieszkań w mieście rosną, więc coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że bardziej im się opłaca wybudować własny dom. Im mniejsza działka, tym szybciej znajduje nabywcę - przyznaje Paweł Kępka z biura Capital Finanse i Nieruchomości.

Działki o powierzchni 800-1200 metrów kwadratowych kosztują ok. 327 zł za metr. Za mniejszą parcelę w marcu płacono średnio 611 zł. Większe nieruchomości, o powierzchni od 1200 do 2000 mkw., kosztowały niecałe 300 zł za metr.

- Trwa boom na budowę domów. Widzę to po strukturze udzielanych kredytów. Przed pandemią pożyczki na budowę domów stanowiły 10 może 15 procent wszystkich transakcji. Teraz to nawet 60-70 procent - utrzymuje Wioleta Budka-Kłak, pośrednik kredytowo-hipoteczny z Lublina.

- Liczba dostępnych działek w Lublinie jest ograniczona. Siłą rzeczy, ludzie uciekają poza granicę miasta. Największym wzięciem cieszą się działki do kilkunastu kilometrów od centrum Lublina. To tereny, które jeszcze do niedawna były obszarami rolniczymi. Dzisiaj gospodarze chętnie się ich pozbywają, bo mogą dostać dobrą cenę - wyjaśnia Paweł Kępka.