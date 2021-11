Trwa konflikt kibiców Motoru z prezes klubu. Na meczu ze Zniczem fani wywiesili kilka obrażliwych transparentów

Po derbowym meczu z Wisłą Puławy, przed tygodniem na Arenie, piłkarze Motoru nie podeszli pod sektor najbardziej zagorzałych kibiców lubelskiej drużynie i nie cieszyli się wspólnie z nimi z okazałej wygranej 4:1. To nie spodobało się fanom żółto-biało-niebieskich.

Co więcej, kibice dostrzegli, że prezes klubu, Marta Daniewska, pokazała w ich stronę środkowy palec. Między obiema stronami zaiskrzyło. Pierwsza za swoje zachowanie przeprosiła prezes, która w opublikowanym oświadczeniu napisała m.in.: „Po końcowym gwizdku grupa osób skierowała w moją stronę niezwykle agresywne oraz wulgarne okrzyki. Zostałam obrażona jako kobieta, a w emocjach pojawił się gest, który nie powinien mieć miejsca”.

Później klub opublikował oświadczenie drużyny:"Podziękowaliśmy Wam ze środka boiska, ale nie podeszliśmy bliżej sektorów, by wspólnie cieszyć się ze zwycięstwa. To zachowanie nie oznaczało, że Was nie szanujemy, wręcz przeciwnie. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za ogromne wsparcie" - czytamy w liście do kibiców.