Trwa walka o życie siedmioletniej Mai Ziemichód z Lublina. Potrzeba 1,5 mln złotych

– Czasem ból jest już tak silny, że pomaga tylko morfina. Maja mówi mi, że już nie da rady, nie wytrzyma. Takie słowa od własnego dziecka łamią serce na miliony kawałków… Oddałabym wszystko, aby tylko Maja nie cierpiała, wzięłabym ten ból na siebie. Jedyne co mogę jednak teraz zrobić, to czuwać przy niej dniami i nocami, przytulać, ocierać łzy – mówi zrozpaczona pani Justyna.

– To nowoczesne leczenie polegające na pobraniu pacjentowi komórek, a następnie “przeprogramowaniu” ich w taki sposób, aby nauczyły się atakować i zwalczać komórki nowotworowe. Niestety terapia nie jest refundowana, a jej koszt to niemal 1,4 mln zł. Przeszczep szpiku może nastąpić w każdej chwili i też w każdej chwili może okazać się, że Maja musi rozpocząć terapię CAR-T – tłumaczy pani Justyna.

Siedmiolatka przebywa teraz w lubelskiej klinice dziecięcej na oddziale onkologii i czeka na przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy. W trybie natychmiastowym została zakwalifikowana na terapię CAR-T Cell we Wrocławiu i już w poniedziałek zostanie przetransportowana do szpitala na pobranie komórek macierzystych do terapii. To jedyna nadzieja na pokonanie choroby i całkowity powrót do zdrowia, bo terapia ta jest bardzo skuteczna. Tyle, że kosztuje prawie 1,5 mln złotych.

Aby pomóc Mai została utworzona zbiórka na stronie siepomaga.pl. Do jej końca pozostało tylko 12 dni, a brakuje jeszcze blisko 800 tysięcy. W akcję pomocy Mai bardzo zaangażowali się również rodzice innych dzieci, uczęszczających do Przedszkola nr 70 przy ul. Smyczkowej 2, do którego chodziła dziewczynka. Zorganizowali tam zbiórkę i przeprowadzili kiermasz na który przekazali rękodzieła, zabawki dla dzieci, maskotki, rowerki, hulajnogi, biżuterię czy gadżety z różnych film. Dodatkowo przedszkolaki z grupy Mai napisały wraz z nauczycielką list do papieża z prośbą o modlitwę w intencji i duchowe wsparcie.

Dziewczynce można także pomóc poprzez udział w licytacjach na Facebooku, z których zebrane pieniądze zasilą konto Mai.

– Udaje nam się sukcesywnie zdobyć coraz więcej firm, które chcą włączyć się w naszą akcję. Każdy daje to, co może i każdy gest się liczy. Mamy naprawdę nadzieję, że to wszystko przyniesie spodziewany efekt – mówi Monika Sobolewska-Jaksim, jedna z organizatorek.