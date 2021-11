Trwa zbiórka dla dzieci z placówki „Nasz Dom” w Rybczewicach. Sprawdź, jak pomóc

Od 24 listopada do 5 grudnia w Zespole Szkół w Piaskach zbierane będą dary na rzecz potrzebujących dzieci, które mieszkają w placówce „Nasz Dom ” w Rybczewicach Drugich.

Potrzebne są przede wszystkim; środki czystości, kosmetyki, słodycze, ręczniki, pościel oraz przybory szkolne. Dary można dostarczać do Zespołu Szkół w Piaskach przy ul. Partyzantów 19 do pokoju pani pedagog oraz do Zespołu Szkół w Piaskach, Szkoła Branżowa I z lokalizacją w Trawnikach, Trawniki 264 do pokoju pani pedagog lub opiekuna praktyk.

Do udziału w tej dobroczynnej akcji zachęca wszystkich samorząd uczniowski Zespołu Szkół w Piaskach.