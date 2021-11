Trwają IV Turystyczne Mistrzostwa Blogerów. Województwo lubelskie reprezentuje Ewelina Gac

Ewelina Gac, prowadząca blog „W poszukiwaniu końca świata” we współpracy z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną przygotowała relacje z województwa lubelskiego, odwiedzając m.in. Roztocze oraz zamki i pałace w Puławach, Kozłówce, Janowcu, Kazimierzu Dolnym i Lublinie.

- W ramach Turystycznych Mistrzostw Blogerów pokazywałam Wam jak piękne jest województwo lubelskie – a teraz czas na Was! A dokładniej na Wasze głosy - to etap konkursu, który zależy tylko od Was - pisze na swojej stronie Facebook'owej Ewelina Gac.