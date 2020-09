Trwają poszukiwania podpalacza. Na jego koncie kilka pożarów na Bronowicach

Od kilku dni na lubelskich Bronowicach grasuje podpalacz. Z jego działaniami na ul. Elektrycznej, Zimowej i Jesiennej w ostatnich dniach musiała sobie radzić straż pożarna . Informacje o pierwszych pożarach tego typu mundurowi otrzymali w nocy z 6/7 września. Za każdym razem palił się śmietnik. W każdej z wyżej wymienionych akcji brał udział jeden zastęp straży pożarnej, a straty to od tysiąca do trzech tysięcy złotych.

We wtorek po godzinie 22.00 na ul. Pogodnej również doszło do pożaru wiaty śmietnikowej, która znajduje się w pobliskich garażach. W akcji gaśniczej brało udział 5 zastępów straży pożarnej, policja i pogotowie energetyczne. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko, więc istniała realna groźba, że zajmie on garaże.

Straty wstępnie oszacowano na 40 tysięcy zł. Na razie nie ustalono przyczyny pożaru, ale nie wyklucza się podpalenia.