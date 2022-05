Trybuny bogactwa. Komentarz redaktora Andrzeja Kwieka

Najliczniejsza, to kibice - sympatycy, którzy oddali serce ulubionej dyscyplinie. Niestety, często postrzegani przez zarządzających klubami, jako dostarczyciele wpływów ze sprzedanych biletów. Tymczasem na trybunach zasiadają specjaliści z różnych branż. Są wśród nich konstruktorzy, poeci, informatycy, muzycy, spikerzy. To oni mogą i powinni być inspiracją nie tylko egzystencji, ale i rozwoju dyscypliny. Takich kibiców ma dzisiaj żużlowy Motor. Mówi o nich z szacunkiem i podziwem cała sportowa Polska. To oni złożyli się na sukces Motoru. Ten sukces nie wziął się znikąd tylko z kompetencji i profesjonalizmu ludzi zarządzających klubem. Od początku mieli wizję, jasno określony cel, szybko zdobyli zaufanie władz Lublina, a zatem poszło finansowe wsparcie z ratusza. Umiejętność współpracy z różnymi środowiskami kibiców sprawiła, że klub zyskał solidne fundamenty.

Na trybunach przy Al. Zygmuntowskich nie brakuje kibiców - sponsorów, którzy kierują się nie tylko interesem biznesowym, ale i sympatią do ulubionej dyscypliny.