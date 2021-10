Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Roboty potrwają dłużej

Ulica Piłsudskiego to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych Zamościa. Od kilku miesięcy trwa jej przebudowa. Prace pochłoną w sumie prawie 15 mln zł, z czego 60 proc. to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Trwa m.in. kompleksowy remont całej nawierzchni ulicy. Powstają także m.in. rondo, nowe zatoki autobusowe i chodniki. Natomiast na odcinku tej ulicy, w okolicach Parku Miejskiego, zostanie ułożona specjalna kostka granitowa.

Pojawiły się jednak niespodzianka. Tam (w okolicach ronda) drogowcy natknęli się prawdopodobnie na pozostałości dawnych budowli fortecznych. Mówił o tym Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa, podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej.

- Natrafiono prawdopodobnie na relikty Bastionu V, chociaż pewności co do tego jeszcze do końca nie mamy – mówił prezydent podczas obrad. - Konserwator wstrzymał pracę na ok. trzy miesiące. Było to związane z różnego rodzaju badaniami. Prace remontowe już ruszyły, ale nie uda się ich skończyć w tym roku.