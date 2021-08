Trzech mieszkańców Lublina zaatakowało funkcjonariuszy policji

W piątek po południu wywiadowcy z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie zostali wysłani na interwencję przy ul. Lubartowskiej. Ze zgłoszenia wynikało, że w jednej z bram doszło do bójki. Funkcjonariusze zastali na miejscu trzech mężczyzn, których postanowili wylegitymować, jednak zatrzymani nie byli skorzy do współpracy. Jeden z mężczyzn zaczął być bardzo agresywny i uderzył policjanta w klatkę piersiową, zaraz potem do ataku dołączyło dwóch pozostałych agresorów. Sprawcy wyzywali, szarpali i uderzali policjantów, na szczęście funkcjonariuszom udało się obezwładnić sprawców.

Mieszkańcy Lublina w wieku 26, 31, 35 lat trafili do policyjnej celi, jak się okazało – cała trójka była pod wpływem alkoholu, a w przeszłości byli wielokrotnie karani za rozboje, kradzieże, włamania czy niszczenie mienia.

Na wniosek śledczych wobec 26- i 31-latka zastosowano 3-miesięczny areszt tymczasowy, a wobec 35-latka sąd zastosował dozór policji oraz poręczenie majątkowe w wysokości 30 tysięcy złotych.