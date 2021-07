Trzeci dzień Lublin Jazz Festiwal: energetyczne trzęsienie ziemi wywołane przez Mikroelementy

Mikroelementy to coś więcej niż zespół, to swoista instytucja (mimo, że spontaniczna, komunintarystyczna i otwarta) odwołująca się do różnych muzycznych światów. Usłyszeć można inspiracje Donem Cherrym, czy dorobkiem Globe Unity Orchestra. Jazzowe multikulti made in Lublin, ale znacznie poza Lublin wykraczające! Ja to kupuję!