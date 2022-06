Trzecioligowcy finiszują. Chełmianka i Avia Świdnik bez szans na awans do drugiej ligi

Zespół z Chełma był w grze w Sieniawie jeszcze do 86. min., kiedy to bezbramkowo remisował. Wtedy do siatki trafił zawodnik Sokoła Dominik Pisarek i biało-zieloni stracili nadzieję na promocję.

Trzeba jednak przyznać, że podopieczni Tomasza Złomańczuka długo byli rewelacją rozgrywek. Mimo kłopotów finansowych (klub poprzez wycofanie się jednego ze sponsorów, długo nie otrzymywali wypłat) i groźby wycofania się z rozgrywek (pomocną dłoń wyciągnęło miasto) znajdowali się i znajdują w czołówce tabeli. Stało się tak w dużej mierze, poprzez udane występy na wyjazdach.

W Chełmie liczą, że o awans powalczą w następnych rozgrywkach, a wszystko przez to, że sytuacja finansowa ma zostać unormowana poprzez założenie spółki z udziałem miasta, co ma wydarzyć się już niebawem.

Sokół Sieniawa – Chełmianka 1:0 (0:0)

Bramka: Pisarek 86

Chełmianka: Długosz – Kanarek, Mazurek, Budzyński, Giletycz, Piekarski (46 Bednara), Bonin, Kahsay, Czułowski (61 Wójcik), Wiatrak, Dziubiński (61 Myśliwiecki). Trener: Tomasz Złomańczuk

Żółte kartki: Gdowik, Ochal, Lis, Skała – Kahsay, Wójcik.

Czerwona kartka: Kahsay 90 min, za drugą żółtą kartkę

Sędziował: Patryk Świerczek Brzesko