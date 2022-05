Trzecioligowcy po kolejnej serii gier. Cenna wygrana Tomasovii, tylko remis Chełmianki i udany jubileusz Avii Świdnik

Wydawało się, że po kilku wiosennych meczach piłkarze Tomasovii wywiesili białą flagę w walce o utrzymanie. Tymczasem podopieczni Pawła Babiarza pokonali na wyjeździe Koronę Rzeszów 2:1 i ich strata do bezpiecznej strefy tabeli wynosi dziewięć oczek. Jeżeli w eWinner II lidze utrzyma się Hutnik Kraków, to do nadrobienia zostaje tylko pięć punktów.

Pierwsi groźną sytuację stworzyli miejscowi, ale Paweł Piątek skierował piłkę w słupek. W 25. min. gospodarze byli konkretniejsi. Błąd golkipera z Tomaszowa Lubelskiego wykorzystał Maciej Maślany, który zwiódł Damiana Chmurę i uderzenie z lewej nogi skierował futbolówkę do siatki.

Goście walczyli o wyrównanie i tuż przed końcem pierwszej połowy uczynił to Benoit Doiteau. Francuz podbił sobie piłkę i pięknym strzałem z półwoleja na długi róg dał nadzieję swojemu zespołowi na triumf.

W 55. min. było 1:2, kiedy to Jakub Szuta z bliska dobił strzał Damiana Szuty. Za chwilę sytuacja Tomasovii była jeszcze lepsza, ponieważ za faul na wychodzący na czystą pozycję strzelca drugiej bramki z boiska wyleciał z czerwoną kartką Szymon Rygiel.