Trzecioligowcy szykują się do nowego sezonu. W kadrach wiele zmian

Po kłopotach organizacyjno-finansowych w poniedziałek (11 lipca) do treningów wrócił beniaminek, Lublinianka. W klubie trwają również rozmowy z potencjalnymi inwestorami i ponoć wszystko zmierza w dobrym kierunku. Zielono-biało-czerwoni mają za sobą pierwszy sprawdzian, w którym w Niemcach przegrali z występującą szczebel niżej Świdniczanką 3:4. Robert Chmura, trener ekipy z Koziego Grodu sprawdzał kilku nowych zawodników.

– Z uwagi na to, że wygrywaliśmy 3:0, mam mieszane odczucia. Mimo zmian w składzie, takie mecze trzeba po prostu wygrywać – mówi Chmura. – Co do zawodników, którzy się pojawili to ja ich nie testuję, a chcę żeby nas wzmocnili. Mamy mało czasu do pierwszego meczu ligowego i potrzebujemy spokoju do pracy. Mam nadzieję, że sytuacja w klubie wkrótce się wyjaśni i będziemy w końcu wiedzieli, w jakim kierunku będziemy podążać – dodaje.