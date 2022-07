Trzecioligowcy z grupy IV są coraz bliżej inauguracji sezonu 2022/23. Zespoły z regionu rozgrywały kolejne mecze kontrolne

Lublinianka, beniaminek trzeciej ligi zmierzył się towarzysko z beniaminkiem czwartej ligi Stalą Poniatowa. Górą byli lublinianie, zwyciężając 6:2. Robert Chmura, trener ekipy z Koziego Grodu sprawdzał aż 10 nowych piłkarzy.

– To był mecz w którym testowaliśmy kilku zawodników, kilku z nich zostanie w drużynie, ale w przyszłym tygodniu pojawia się nowi gracze – wyjawia Chmura. – Chcemy wzmocnić zespół nie tylko młodzieżą, ale kilkoma zawodnikami doświadczonymi. Co do samego meczu, to cieszą bramki i duża ilość stworzonych sytuacji do zdobycia. kolejnych goli, martwią stracone. W tym tygodniu będziemy informować o zmianach personalnych w drużynie – dodaje.

Z jego zespołu odchodzą m.in. Julien Tadrowski. Doświadczonego obrońcę skusiły trzecioligowe rezerwy Legii Warszawa. W klubie z Wieniawy nie zagrają już również: Evandro Gomes (wrócił do Portugalii), Oleksandr Zhmuida (wrócił na Ukrainę), Dominik Ptaszyński (Świdniczanka), Adrian Wójcicki (Stal Kraśnik), Grzegorz Fularski i Karol Kalita (obaj szukają nowych klubów).