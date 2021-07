Turniej finałowy Suzuki Pucharu Polski w koszykówce mężczyzn ponownie odbędzie się w Lublinie

Suzuki Puchar Polski zawita do Lublina drugi rok z rzędu. Koszykarski turniej odbędzie się w dniach od 17 do 20 lutego 2022 roku. - Lublin doskonale sprawdził się jako gospodarz ostatniego turnieju. Warto podkreślić, że współpraca z miastem od lat układa się świetnie, po raz kolejny byliśmy bardzo zadowoleni zarówno z bazy sportowej, jak i hotelowej. W tego typu imprezach jest to niezwykle ważne – mówi Radosław Piesiewicz, prezes Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki.

Turniej finałowy rozgrywany jest w formule Final Eight. W czwartek i piątek kibice obejrzą po dwa mecze ćwierćfinałowe. W sobotę odbędą się półfinały oraz towarzyszące rozgrywkom o Suzuki Puchar Polski, konkursy rzutów za trzy punkty (w tym roku wygrał Martins Laksa z Pszczółki Startu Lublin) oraz konkurs wsadów. W niedzielę, 20 lutego na parkiecie hali Globus spotkają się dwie finałowe drużyny. Puchar Polski jest obecnie w posiadaniu Zastalu Zielona Góra.