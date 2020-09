Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Lublin: Siatkarze LUK Politechniki na czwartym miejscu (ZDJĘCIA)

- Były to dobre mecze z naszej strony, jednak mamy spore rezerwy i na pewno możemy grać jeszcze znacznie lepiej. Okres przygotowawczy przecież nadal trwa i myślę, że jeszcze tydzień, dwa i będziemy łapać świeżość. Popełniamy jeszcze dość sporo prostych błędów i musimy nad tym teraz sporo pracować, aby w kolejnych meczach było ich ja najmniej - mówi Jakub Wachnik, zawodnik LUK Politechniki Lublin. Kto dobrze zagrywa, ten wygrywa i to się sprawdziło w pierwszych dwóch partiach w pojedynku z Czarnymi Cerrad Radom. Jeżeli tak będziemy grali zagrywką, jak we wspomnianych dwóch pierwszych setach z radomianami, to naprawdę należy się ogromny szacunek chłopakom. W trzeciej i czwartej partii widać było już trochę zmęczenia i ta zagrywka już nam tak nie siedziała. Troszkę spuchliśmy, ale uważam, że to jest normalne. W piątek graliśmy ciężki mecz z warszawianami i to zmęczenie było czuć w nogach. Nie możemy się jednak tym tłumaczyć, gdyż to jest sport i powinno grać się na podobnym poziomie do końca. w tia-breaku goniliśmy rywali do samego końca, ale niestety nie udało się. Mimo porażki drużynie należą się brawa i generalnie możemy być zadowoleni ze swojej gry - dodaje.