Twoje włosy mogą pomóc potrzebującym. A ty zyskasz nową fryzurę. Nowa akcja „Zamojskich Amazonek”

Akcja odbędzie się w środę (22 września) w zamojskim zakładzie fryzjerskim „Agnieszka” przy ul. Kamiennej. Kobiety będą mogły wówczas oddać swoje włosy. Jak to się ma odbywać? Włosy zostaną zmierzone (co ważne, muszą mieć długość przynajmniej 25 cm!), zaplecione, a potem ścięte do odpowiedniej, wybranej wspólnie z fryzjerem długości. Ważne, żeby były wcześniej umyte i wysuszone. Nie mogą być np. rozjaśniane lub polakierowane.

- Zgłoszenia cały czas są przyjmowane. Warto się zdecydować. Ochotniczki zyskają nową, atrakcyjną fryzurę, a jednocześnie pomogą osobom potrzebującym – podkreśla Irena Król, ze stowarzyszenia „Zamojskie Amazonki”. - Pozyskane podczas akcji włosy zostaną przekazane firmie, która zajmuje się produkcją peruk, a potem ofiarowuje je kobietom chorym onkologicznie. Trafią one do pań z całej Polski, nie tylko z naszego regionu. Zapewniamy, że nikt podczas tej akcji nie zarabia. To ważne.