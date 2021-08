Tych 20 słów musisz znać, jeżeli pochodzisz z woj. lubelskiego. Sprawdź!

NOWE Motoryzacja w wojskowym stylu. Nie zwlekaj! Agencja Mienia Wojskowego w Lublinie organizuje sprzedaż przetargową. Finał 25 sierpnia

Agencja Mienia Wojskowego w Lublinie nie może narzekać na brak zainteresowania. Nie tylko lublinianie, ale i mieszkańcy całego województwa lubelskiego bacznie obserwują „nowości” jakie oferuje wojsko. Jeśli interesujesz się motoryzacją, to mamy dobrą wiadomość: tym razem AMW organizuje sprzedaż przetargową właśnie z zakresu motoryzacji. Oferty można składać do godziny 15 (24 sierpnia). Otwarcie ofert nastąpi już 25 sierpnia o godzinie 13. Co możesz kupić? Zobacz i kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.