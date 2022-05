Tynk przestanie odpadać. Trybunał Koronny szykuje się do remontu. Co się zmieni?

Duże zmiany czekają gmach Trybunału Koronnego. Miasto szykuje się do kompleksowego remontu zabytkowej budowli. W obiekcie pojawią się nowe rozwiązania. Chodzi głównie o ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. Kilka z nich „podpowiada” Marcin Nowak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin.

- Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku, zaś do czasu wykonania tego zadania (lub w przypadku ograniczeń budowlano-konserwatorskich) stałe udostępnienie wejściowych drzwi bocznych; montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wjazd na piętro budynku; zainstalowanie w budynku czytników dla osób niewidomych – wylicza w interpelacji do prezydenta Lublina.