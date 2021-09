Tyszowieckie opowieści. Skarby z blaszanych pojemników po kawie Pluton i pudełkach po torcikach Wedla

„Książka w Pańskim Sadzie nie jest monografią Tyszowiec” – zastrzega we wstępie do tej publikacji Robert Horbaczewski. „To książka złożona z okruchów wspomnień dawnych mieszkańców. Uzupełniona źródłami archiwalnymi, artykułami prasowymi, wzbogacona fotografiami przechowywanymi od pokoleń w rodzinnych albumach, tekturowych pudełkach po torcikach Wedla lub w blaszanych pojemnikach po kawie Pluton”.

Bohaterowie „Pańskiego Sadu” w swoich opowieściach przenoszą nas do Tyszowiec, które w czasach międzywojennych były niewielkim miasteczkiem, ale z wielowiekowymi tradycjami (miejscowość prawa miejskie otrzymała przed 1419 rokiem). Od najdawniejszych czasów było to miasto rzemieślnicze. Tak pisał o układzie dawnych Tyszowiec Jan Górak w książce pt. „Miasta i miasteczka Zamojszczyzny”.

„Rynek w Tyszowcach, jak w większości miasteczek Zamojszczyzny, miał drewnianą zabudowę podcieniową. Domy parterowe, usytuowane szczytami lub też ścianami wzdłużnymi do pierzei, były przykryte dachami dwuspadowymi z mieszkalnymi poddaszami (…)” - notował Jan Górak. „Przylegająca do rynku od północy osada-jurdyka zwana Ostrów miała domy rzemieślnicze ustawiane szczytem do ulicy, usytuowane na wąskich działkach”.