Tytani Lublin na inaugurację sezonu wygrali po dogrywce z ekipą Warsaw Eagles

– W drużynie widać motywację, dobrą nakręconą atmosferę, widać chęć gry, dobrą frekwencję na treningach, więc liczę na dobrą grę i nie mogę doczekać sezonu – podkreślał przed meczem Karol Sidorowski, prezes Tytanów Lublin. – Nowi zawodnicy dobrze weszli w szeregi Tytanów. Mentalnie widać bardzo dobre nastawienie, fizycznie offseason z pandemiczną przerwą w treningach, ale za to mocno przepracowanym czasem po powrocie. To będzie dobry futbol, a my chcemy wygrywać. Warsaw Eagles to bez wątpienia jedna z ciekawszych drużyn w Polsce, która tworzyła futbol w naszym kraju, utytułowana i bogata w doświadczenie. Będzie nam bardzo miło znowu zmierzyć się na boisku, możemy grać jako underdogs, w tym mamy doświadczenie i lubimy zaskakiwać – dodał.

Tytani zagrali po raz pierwszy pod wodzą nowego trenera głównego - Michała Malinowskiego, w przeszłości zawodnika lubelskiej drużyny. Szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Łukasza Kołodziejczyka. Do przerwy lublinianie wygrywali 9:7, natomiast w regulaminowym czasie gry tablica wyników pokazywała rezultat remisowy 22:22. Bohaterem gospodarzy został w dogrywce Hubert Tażbirek i zespół z Koziego Grodu mógł świętować zwycięstwo w inauguracyjnej potyczce Polskiej Futbol Ligi (PLF9).