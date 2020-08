Tytani Lublin zainaugurowali sezon. Zwycięstwo i porażka w pierwszym turnieju

– Jeden mecz wygraliśmy, a jeden przegraliśmy i generalnie jest to dla nas sukces. Drużyna z Wyszkowa, którą pokonaliśmy w poprzednim sezonie grała w pierwszej lidze. Z kolei Warsaw Eagles to wielokrotny mistrz Polski. Przegraliśmy co prawda z zespołem ze stolicy, jednak była w tym meczu naprawdę zacięta walka, choć być może końcowy wynik na to nie wskazuje i nie odzwierciedla tego co działo się na boisku – mówi Karol Sidorowski, prezes Tytanów Lublin. – Jesteśmy w sumie zadowoleni z naszego występu, a nasze poczynania oglądała bardzo duża ilość kibiców, którzy pojawili się tego dnia na stadionie. Na turnieju panowała bardzo fajna atmosfera. Udało nam się między innymi pokazać Tytusa, naszą maskotkę klubową i naprawdę wszyscy super się bawili, spędzając miło czas. W tym roku czekają nas jeszcze dwa turnieje. We wrześniu zagramy w Rzeszowie, natomiast w październiku pojedziemy na turniej do Wyszkowa – dodaje.