U siebie było ciężko. Teraz siatkarze LUK Politechniki Lublin zagrają w hali Gwardii Wrocław

- Przegraliśmy, ale to nie koniec świata . Teraz rywalizacja przenosi się do Wrocławia, w czwartek kolejny mecz i tanio skóry nie sprzedamy – twierdzi libero Gwardii, Adrian Mihułka.

Decydującego seta lublinianie rozpoczęli od prowadzenia 3:0 i ostatecznie wygrali go 15:10. - Przy tak wyrównanych pojedynkach oba zespoły mają takie same szanse na zwycięstwo. Czasem wygrywasz, czasem przegrywasz. Musisz akceptować zarówno ten dzień, kiedy masz szczęście, ale i kiedy masz pecha – ocenia lubelsko-wrocławską rywalizację trener Gwardii, Mark Lebedew.

Czwartkowe spotkanie we Wrocławiu rozpocznie się o godz. 17.30 i będzie transmitowane przez Polsat Sport. W półfinale Tauron 1. Ligi rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw, więc LUK Politechnika może przypieczętować swój awans do finału, a jeśli lepsi będą wrocławianie, wtedy trzecie decydujące spotkanie rozegrane zostanie 25 kwietnia w lubelskiej hali MOSiR. Obie drużyny chcą wygrać i zdobyć bilet do finału – dodaje David Mehić, przyjmujący Politechniki i MVP pierwszego meczu.