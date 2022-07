U24 Ekstraliga. Wygrała pogoda i… GKM Grudziądz

I początek był dla nich wręcz wymarzony. Podwójne zwycięstwo (5:1) przywieźli do mety Kacper Pludra i Norbert Krakowiak. Jedyny punkt dla Motoru wywalczył natomiast Antti Vuolas.

Kolejny start, ze względu na zbyt szybki start, musiał zostać powtórzony. Upomniani zostali Fraser Bowes i Maksymilian Śledź. Na tego drugiego być może podziałało to nieco deprymująco, bo bieg zakończył na 4. miejscu. Bowes wywalczył dwa oczka, ale znowu wygrali zawodnicy GKM-u i ich przewaga w całym meczu wzrosła (9:3).

Początek trzeciego wyścigu był natomiast idealny dla gości. Najlepiej spod taśmy wyszedł Mateusz Tudzież. Prowadzenia nie oddał do końca. Żałować może Wiktor Firmuga, który ruszył za plecami kolegi z drużyny, ale na drugim wirażu wyprzedził go Marius Hillebrand. Lublinianie odrobili do rywali dwa oczka (11:7).