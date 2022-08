Ubijaczka, czy mikser? Jak usprawnić pracę w kuchni

Sprzęt elektroniczny z którego korzystamy na co dzień, to nie tylko kolejny wydatek w domowym budżecie. Często pozwala zaoszczędzić nam wiele pracy, czasu i pieniędzy, a do tego wspiera w byciu eko

Dania z resztek to coraz popularniejsze hasło w internetowej wyszukiwarce. Na tę chwilę ma blisko 150 tysięcy wyników, których ciągle przybywa. Pierogi z rosołu, co zrobić z wędliną po świętach i jak zrobić smaczną pizzę z resztek z lodówki. Każdy z nas chciałby wykorzystać, a nie wyrzucać, jedzenie które zostało z ostatniego obiadu, czy imprezy. Jednak nie zawsze jest to łatwe – przepisy nierzadko są wymagające, a brak czasu nie pozwala nam w pełni cieszyć się z gotowania. Wtedy dobrze rozejrzeć się za sprzętem, który ułatwi nam nasza codzienność w kuchni. Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń, które wykonają za nas większość pracy. Doskonałym pomysłem jest też szukanie sprzętu na rynku wtórnym, za pośrednictwem ogłoszeń i social mediów. Wiele osób w ten sposób pozbywa się nietrafionych prezentów, więc sprzedają rzeczy nowe. Inni odsprzedają gadżety, których z jakiś powodów wcale nie używają, a u nas mogą sprawdzić się idealnie.

Złap okazję i pomóż sobie w kuchni

Jednym z nieoczywistych sprzętów, które pozwolą nam zagospodarować resztki z kuchni, jest suszarka do warzyw. Sprzęt, który najczęściej wykorzystujemy do suszenia grzybów, ma o wiele więcej możliwości. Doskonale nada się do przygotowania wielu smacznych przekąsek do pochrupania. Za jego pomocą zrobimy chipsy z jabłek czy bananów, ale nie tylko. Jarmuż, kapusta, buraki, a nawet liście z kalarepy, kalafiora i brokułu, odpowiednio przyprawione, staną się zdrową alternatywą dla gotowych rozwiązań. Jest jeszcze jedna zaleta tego sprzętu – wiele osób nie wie i nie chce w pełni wykorzystywać możliwości suszarki do warzyw, dlatego odkupienie jej na rynku wtórnym nie będzie stanowić większego problemu. Maszynka do mięsa, która z drugiej ręki nie powinna kosztować więcej niż 100 złotych, sprawdzi się przy recyklingu mięs i warzyw z zupy. Ugotowana marchewka, seler i pietruszka, a do tego nieco wołowiny i drobiu będzie idealnym farszem do domowych pierogów. Wystarczy składniki przepuścić przez maszynkę, przyprawić, wymieszać i nadziać nimi ciasto. Jeśli nie jesteśmy fanami pierogów dobrą opcją będzie też pasztet, w którego przygotowaniu dużym wsparciem będzie właśnie maszynka. Innym jej przeznaczeniem jest pomoc w pozbyciu się nieświeżego pieczywa – ususzone bułki i chleb będą doskonałą, domową bułką tartą. W swojej eko-kuchni dobrze mieć nie tylko sprzęty, które pomogą nam przygotować posiłek, ale również takie, które poradzą sobie z jego przechowywaniem. W tym przypadku najlepiej zaopatrzyć się w zgrzewarkę próżniową, albo zestaw pojemników do próżniowego przechowywania. Koszt jest nieco wyższy, jednak oszczędności na jakie pozwoli, są tego warte. Pakowanie próżniowe przedłuży świeżość warzyw i owoców (muszą być obrane), gotowych dań, mięs i wędlin.

Oszczędź z etykietami

Marzec ubiegłego roku zaskoczył konsumentów kupujących sprzęt gospodarstwa domowego. Wszystko przez zmiany na skali etykiet energetycznych. Znane nam dotychczas „A+++” zostało przypisane do klasy C lub D. Na tę chwilę najlepszy sprzęt oznaczony będzie etykietą A, zaś ten niższej klasy – G. Przy zakupie sprzętu elektronicznego warto jednak zwracać uwagę na poszczególne parametry, a jeszcze lepiej – porównywać je z innymi, konkurencyjnymi markami. Pozwoli to nam na wprowadzenie wielu oszczędności w naszym domowym budżecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska .

Bonus! Gotowanie Zero Waste

Pasztet z rosołu

Potrzebujemy około 0,7- 1 kg mięsa i warzyw z zupy,

2 jajka,

ząbek czosnku,

3-4 łyżki bułki tartej

i przyprawy: sól, pieprz, papryka, majeranek – według uznania Warzywa z mięsem należy przepuścić przez maszynkę. Oddzielamy żółtko od białka, które ubijamy na sztywną pianę. Mieszamy wszystkie składniki (poza białkiem) do jednolitej masy. Dodajemy ubite białko.

Powstała masę przekładamy do keksówki i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego na 180 st. na około 50 – 60 minut. Krem z resztek kalafiora

Potrzebujemy liści, łodyg i głąba z kalafiora,

cebuli, kilku ząbków czosnku,

ok 100 ml śmietanki 30 proc.,

ok 0,5 l bulionu

przypraw: soli i pieprzu Na rozgrzane w garnku masło wrzucamy poszatkowane kawałki kalafiora, cebuli i czosnku. Smażymy do zarumienienia, a następnie dusimy pod przykryciem przez ok 5 minut. Zalewamy bulionem trochę ponad wysokość składników, doprawiamy i gotujemy do miękkości. Składniki blendujemy, dodajemy zahartowaną śmietanę (czyli wymieszaną z odrobiną naszego gorącego kremu). Jeśli zupa jest zbyt gęsta dolewamy więcej bulionu. Do kremu idealne będą grzanki przygotowane z kilkudniowego pieczywa.

