„Ubogich macie zawsze u siebie” – to hasło piątego Światowego Dnia Ubogich. W Lublinie na potrzebujących czekało ciepłe danie Joanna Jastrzębska

fot. unsplash.com/zdjęcie ilustracyjne

Bractwo Miłosierdzia św. Brata Alberta w Lublinie pamięta o ubogich nie tylko od święta, ale i na co dzień. Serwuje ciepłe posiłki dla potrzebujących od poniedziałku do piątku. – Dziś mamy szczególny dzień, więc dorzucamy do obiadu ciastko. Wydajemy też chleb i konserwy. Przychodzą do nas różne osoby: ubogie, bezdomne, czasem w chorobie alkoholowej, ale pomagamy wszystkim. Nikt nie wyjdzie od nas bez otrzymania pomocy – mówi Ewelina Wszoła z Bractwa Miłosierdzia im. Świętego Brata Alberta.