Uchodźcy z Ukrainy rzadko korzystają z lubelskich poradni zdrowia. Większego zainteresowania lekarze spodziewają się bliżej czerwca

– Specustawa przyznaje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w Polsce na takich samych zasadach, jakie przysługują osobom ubezpieczonym w Polsce. Przepisy obejmują placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oznacza to, że należy takim obywatelom Ukrainy udzielić adekwatnej pomocy medycznej – wyjaśnia Magdalena Musiatowicz z lubelskiego oddziału NFZ.

System opieki medycznej inaczej jednak widzi pacjentów z Ukrainy, którzy przybyli do nas po 24 lutego, a inaczej tych mieszkających w Polsce dłużej.

– Osoby, które przyjechały po 24 lutego, nie składają deklaracji, na podstawie których są pacjentami danej przychodni. Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce dłużej, składają takie deklaracje i to sprawia, że są traktowani tak jak obywatele Polski – tłumaczy Teresa Dobrzańska-Pielichowska, wiceprezeska Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców i lekarka w przychodni przy ul. Relaksowej. Oznacza to, że na wizytę umawiają się tak samo jak my, podlegają rejestracji i mogą zgłaszać się do lekarzy rodzinnych po skierowanie na wizytę specjalistyczną. – Oczywiście przyjmujemy takich pacjentów, ale problemy pojawiają się w momencie wystawiania skierowania do specjalistyki, których nie mamy możliwości wygenerować w systemie e-zdrowia. Staramy się jakoś pomóc sobie nawzajem, a nad tym, jak rozliczać się z NFZ-em, będziemy myśleć później – dodaje.