Uczniowie OSM I i II stopnia im. Lipińskiego w Lublinie jednak nie będą się uczyć zdalnie

– My jesteśmy osobami pracującymi. Nie mamy możliwości przejść na zasiłek od państwa, bo nie jest to decyzja rządu. Powinniśmy być informowani o takich decyzjach wcześniej niż w piątek po południu – mówiła nam wówczas jedna z matek uczniów szkoły.

O sprawie pisaliśmy we wtorek. Dyrektorka placówki Anna Mazur zaproponowała uczniom edukację zdalną, ale ten pomysł nie spodobał się części rodziców.

To nie koniec nauki zdalnej? OSM im. K. Lipińskiego chce prowadzić lekcje online

– To fajnie, że kampus się ożywi. Studenci wrócą do nas dopiero w październiku – mówi rzeczniczka Politechniki Lubelskiej, Iwona Czajkowska-Deneka. – Z prośbą o udostępnienie sal zwróciła się do nas pani dyrektor. Podpisaliśmy porozumienie o współpracy. Wynajmiemy pomieszczenia za symboliczną opłatą wynikającą z zapewnienia usług administracyjnych – dodaje.