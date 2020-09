Uczniowie się cieszą, że wreszcie spotykają się „w realu". Pierwszy dzień lekcji w pandemicznej rzeczywistości

Nie obyło się bez pretensji rodziców. Bo o ile z pierwszakami do szkoły mogą wchodzić rodzice, o tyle już drugoklasiści i starsi muszą pożegnać opiekunów przy wejściu. - Rodzice wiedzieli o tym wcześniej, ale niektórzy i tak próbowali wejść do szkoły. Towarzyszyły temu spore emocje – mówi dyr. Krukowski.

Adam Sosnowski, prezes okręgu lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, zauważa, że obecna sytuacja to wielki test dla wszystkich: od rodziców, przez uczniów i nauczycieli po dyrektorów szkół i samorządy. - W różnych szkołach zastosowano różne rozwiązania. Wprowadzono np. przerwy o różnych godzinach dla różnych klas, część szkół wydłużyła pracę. To wszystko będzie się teraz „docierało”, zobaczymy, co się sprawdzi– dodaje.

Szkoły nie mogą jednak na nie liczyć. Niektóre placówki, biorące udział w specjalnym programie, przy wejściu do szkoły mają do pomocy strażnika straży miejskiej.

Jak odnajdują się w tym sami uczniowie?

- Jeden z chłopców pocieszał dzisiaj nauczycielkę, mówiąc, że kiedy się wszyscy przyzwyczaimy do nowych rozwiązań, to będzie dobrze – mówi Marek Krukowski. - Zależy nam, żeby dać dzieciom przekonanie, że działamy normalnie – na ile to tylko możliwe. Żeby na pierwszym planie stawiać nie koronawirusa i obostrzeń, ale pamiętać, po co jest szkoła – dodaje.

- Syn poszedł do 7. klasy i jest zachwycony, że wrócił do realnej szkoły. Bardzo obawiał się, że przy edukacji zdalnej trudno mu będzie poradzić sobie z nowymi przedmiotami, głównie chemią i fizyką. No i tęsknił za kolegami – mówi pani Joanna, mama Bartka z Lublina. - Na przerwach nosi przyłbicę, już wcześniej się do niej przyzwyczaił. Dzieci są dość elastyczne, łatwiej przyzwyczajają się do nowych zasad i warunków - ocenia.