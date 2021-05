Uczniowie słono płacili za bezpłatną naukę. Szkoła ukarana przez UOKiK

Nova prowadzi m.in. policealne szkoły zawodowe, liceum dla dorosłych, kursy zawodowe, maturalne i gimnazjalne. Pierwsze skargi do UOKiK na działalność firmy pochodziły z Lublina. Na co skarżyli się klienci?

– Według deklaracji nauka w szkole miała się odbywać za darmo. W praktyce, kiedy uczeń rezygnował, musiał zwrócić 400 zł wpisowego. Zdarzało się, że osoba szła we wrześniu do szkoły i po paru tygodniach rezygnowała. Wówczas musiała zwracać nie tylko wpisowe, ale też z góry opłacić czesne za trzy-cztery miesiące. Kwoty do zapłaty wahały się od 1000 do 2000 zł – wyjaśnia Miejski Rzecznik Konsumentów w Lublinie.

Prezes UOKiK zakwestionował postanowienia zawarte w umowach z konsumentami, określające m.in. zasady wnoszenia opłat za naukę, rozwiązania umowy i zmiany jej warunków, a także odpowiedzialności szkoły. Okazało się bowiem, że w umowach z uczniami szkoła przyznała sobie prawo do przeniesienia ucznia do równoległej klasy lub innej szkoły, gdy liczba uczniów zmniejszy się do „niezbędnego minimum”. Umowy jednak nie precyzowały co to oznacza. W sumie UOKiK uznał za niedozwolone 14 klauzul stosowanych w umowach między szkołą a klientami.