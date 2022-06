Uczniowie SP nr 16 w Lublinie zagrali o puchar na PGE Narodowym [ZDJĘCIA]

Mowa zawodnikach Oddziału Mistrzostwa Sportowego w Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. Chłopcy rywalizujący w kategorii do lat 12 w zmaganiach, które w dniach 12-14 czerwca odbywały się w Warszawie, wywalczyli srebrne medale.

Droga do tego sukcesu prosta nie była, dlatego ten ma jeszcze większe znacznie. Najpierw trzeba było przejść przez etap gminny, następnie powiatowy, a na sam koniec wojewódzki. Po nim wyłonionych zostało 16 najlepszych drużyn do lat 12 z całej Polski. Rywalizacja toczyła się w dwóch kategoriach wiekowych: U10 i U12, wśród dziewczynek i chłopców. Lubelszczyznę reprezentowały zatem 4 drużyny. W zmaganiach dziewczynek były to UKS Suchowicz Team (U10) i KKP Unia Lublin (U12), natomiast w rywalizacji chłopców SP nr 2 Łęczna (U10) i SP nr 16 Lublin (U12).

Najlepiej poradzili ci ostatni prowadzeni przez doświadczonego szkoleniowca trzecioligowej Chełmianki Chełm, Tomasza Złomańczuka. W stolicy, w meczach grupowych jego podopieczni trafili na SP Ksawerów (łódzkie), OMS SP 5 w Szczecinku (zachodniopomorskie) oraz SP 18 Mamy Talenty Olsztyn (warmińsko-mazurskie).