Uczniowie VI LO w Lublinie stworzyli projekt „Śladami Jana Pocka” w ramach Zwolnionych z teorii

Katarzyna Atras, miłośniczka programowania oraz grafiki komputerowej, Natalia Włodarczyk, pasjonatka muzyki oraz Maciej Morawski, miłośnik biologii i być może przyszły weterynarz - te młode trio to twórcy projektu „Śladami Jana Pocka”.

– Łączy nas nie tylko biologia i chemia. Chęć zmienienia czegoś, zbudowanie świadomości mieszkańców Markuszowa i okolic na temat Jana Pocka, scala nas w drużynę i stawia wyzwania, których chcemy się podjąć – przyznają licealiści.

„Śladami Jana Pocka” to projekt bezpośrednio związany z postacią Jana Pocka, a właściwie Poczka, polskiego pisarza ludowego i działacza społecznego, pochodzącego z Markuszowa, założyciela m.in. Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie.

– W naszym projekcie chcemy przybliżyć ludziom osobę poety ludowego - Jana Pocka. To postać znana w Gminie Markuszów, a naszym celem jest przybliżenie jego sylwetki i twórczości dla szerszego grona odbiorców. Dzięki naszym działaniom przybliżamy w sposób ciekawy osobę poety, jak i również jego piękną poezję i twórczość – przekonują licealiści, którzy do tego celu postanowili wykorzystać to, co znają bardzo dobrze - media społecznościowe.