Uczniowie z Ukrainy dostali wyprawkę szkolną. Zrzucili się na nią Polacy, a kupił PCK Łukasz Kaczanowski Joanna Jastrzębska

Piórniki, plecaki, kolorowanki, a także karty przedpłacone na stroje sportowe i buty – m.in. to dostali uczniowie z Ukrainy, którzy zaczęli naukę w lubelskich szkołach po 24 lutego. Pakiety edukacyjne trafiły łącznie do 23 szkół, a ich koszt to ponad 50 tysięcy zł.