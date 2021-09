"Udało mu się wyprowadzić ze Świdnika" - oryginalna prezentacja drużyny siatkarzy LUK Politechniki Lublin (ZDJĘCIA)

Beniaminek PlusLigi, na miesiąc przed pierwszym meczem, spotkał się z mieszkańcami miasta w muszli koncertowej Ogrodu Saskiego. Wieczór ubarwił występ Kabaretu Smile, który poprowadził także prezentację zawodników. A pomysł na to wydarzenie był oryginalny, bowiem zawodnicy mieli za zadanie przedstawić się nawzajem, w formie roastu, czyli opowiadając o sobie uszczypliwości, niewybredne kawały, czy po prostu obśmiewając wady.

Ta forma zabawy chyba spodobała się siatkarzom, ponieważ ich wystąpienia były naprawdę udane, a publiczność przez cały wieczór bardzo dobrze się bawiła.

- Kondziu jest z Rybnika i właściwie na tym mógłbym ten roast zakończyć – tak Szymon Romać rozpoczął swoją przemową o Konradzie Stajerze. - Pewnie każdy z was spotkał się z określeniem, że sport to zdrowie. W przypadku Konrada dni, kiedy wchodzi do szatni tryskając energią i mówiąc, że nic go nie boli są, jak godziwa emerytura z ZUS. Czyli nigdy nie nadejdą – kontynuował. - W bloku jest szybki i zwinny, jak gepard, ale jego ręce nad siatką wyglądają, jak szwajcarski ser – żartował o koledze.