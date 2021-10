"Udało się zrobić coś niemożliwego". W Puławach oficjalnie otwarto nową halę widowiskowo-sportową. Zobacz zdjęcia z uroczystości

W czerwcu 2018 roku, ówczesny prezydent Puław Janusz Grobel, podpisał umowę na budowę nowej hali w Puławach. Niedługo później rozpoczęły się prace, a budowa zakończyła się pod koniec 2020 roku. Przez kolejne miesiące trwały odbiory techniczne, a także wyposażanie obiektu. W sobotę, 9 października, Grupa Azoty Arena – bo taką nazwę ma nosić nowa hala przy ul. Lubelskiej 59, po raz pierwszy gościła mieszkańców Puław oraz piłkarzy ręcznych miejscowych Azotów i Piotrkowianina Piotrków Trybunalski, którzy meczem o punkty w PGNiG Superlidze zainaugurowali działalność obiektu.

- Udało się! Udało się zrobić coś, co wydawało się niemożliwe. Udało się urzeczywistnić nasze marzenia. Hala jest wasza, korzystajmy z niej - zwrócił się do publiczności w hali obecny prezydent Puław, Paweł Maj. - Gdy patrzę na was, to rośnie moje serce. Widzę energię, moc i pasję, które nam towarzyszyły, a teraz się kumulują. Decyzja o budowie nie należała do łatwych, ale widzimy, że była właściwa. Jest to obiekt wielofunkcyjny, w którym będzie nie tylko sport, ale także wystawy i koncerty – dodał włodarz miasta.

Pierwszym koncertem w puławskiej hali będzie grudniowy występ polskiej piosenkarki, Sanah.