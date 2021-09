Udana inauguracja lubelskich koszykarzy w rozgrywkach Suzuki 1. Ligi. Zobacz zdjęcia

Podopieczni trenera Przemysława Łuszczewskiego popełnili mniej strat niż rywale oraz wygrali walkę pod tablicami. Lublinianie rozpoczęli od szybkiego prowadzenia 14:6, jednak gościom jeszcze w pierwszej kwarcie udało się doprowadzić do remisu po 18. Premierowa odsłona zakończyła się ostatecznie 3-punktowym prowadzeniem miejscowych (24:21). W drugiej kwarcie AZS UMCS Start ponownie zaczął odskakiwać, a na przerwę ekipy udały się przy rezultacie 48:41 dla gospodarzy.

Po zmianie stron rywale ponownie doprowadzili do remisu (52:52), a chwilę potem udało im się nawet wyjść na prowadzenie 55:54. Przed decydującą odsłoną, to lublinianie mieli jednak dwa oczka zaliczki (63:61). Od początku czwartej kwarty wyraźnie dominowali podopieczni trenera Przemysława Łuszczewskiego, co zaowocowało 10-punktowym prowadzeniem (74:64).

Na półtorej minuty przed końcem gospodarze prowadzili 86:78, ale po błędach pozwolili rywalom na odzyskanie szansy na wygraną. Przy wyniku 86:80 po faulu niesportowym na linii rzutów wolnych stanął Piotr Robak. Zmęczony koszykarz gości spudłował jednak oba osobiste i lubelska drużyna dowiozła już wygraną do końca, inkasując komplet punktów na inaugurację.