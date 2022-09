Udana inauguracja sezonu szczypiornistek MKS FunFloor. Lublinianki wygrały w hali Globus z Eurobudem JKS Jarosław. Zobacz zdjęcia

– W pierwszej połowie nie ustrzegłyśmy się błędów. Piłka ręczna jest co prawda grą błędów, jednak przed przerwą popełniłyśmy ich zdecydowanie za dużo – podkreśla Kinga Achruk, rozgrywająca wicemistrzyń Polski.

– Cieszę się, że wyciągnęłyśmy konstruktywne wnioski i po przerwie wyglądało to już zdecydowanie lepiej. Każda zawodniczka, która jest na boisku, czy nas wspiera z ławki ma bardzo duży wkład w wynik i zespół – dodaje.

Pierwsze trafienie kampanii 2022/23 dla podopiecznych trenerki Moniki Marzec zaliczyła Joanna Andruszak, przy prowadzeniu jarosławianek 1:0. Chwilę potem po bramce Julii Pietras i dwóch golach Andruszak gospodynie odskoczyły na dwa trafienia (4:2).

Przyjezdne nie poddawały się w 17. minucie to one po bramce z rzutu karnego w wykonaniu Małgorzaty Trawczyńskiej były na plus dwa (10:8). Lublinianki zdobyły jednak trzy gole z rzędu i trzy minuty później odzyskały prowadzenie (11:10). To jednak drużyna z Jarosławia zeszła na przerwę, prowadząc jedną bramką (15:14).