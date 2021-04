Udany rewanż szczypiornistów Azotów Puławy na drużynie Wybrzeża Gdańsk

Do przerwy Azoty były lepsze o dwa trafienia – 13:11. Pierwsze 30 minut przypominało sinusoidę, raz lepiej grali przez kilka minut gospodarze, a za chwilę do głosu dochodzili goście. Szarpana gra i przestoje w ataku obu drużyn sprawiły, że nie oglądaliśmy porywającego widowiska.

Goście przyjechali do Puław bez kilku zawodników, ale nie zamierzali łatwo sprzedać skóry. A ponieważ gra Azotów pozostawiała wiele do życzenia, gdańszczanie praktycznie przez całe spotkanie byli w kontakcie.

Po zmianie stron podopieczni trenera Roberta Lisa nie potrafili w obronie postawić rywalom mocniejszych warunków. W 37. minucie przewaga puławian wynosiła tylko trzy bramki, a w do bramki gdańszczan trafiali tylko Rafał Przybylski i Michał Jurecki.

Gracze Azotów utrzymywali cały czas niewielkie prowadzenie, które po golu Andrija Akimenki w 50. minucie wzrosło do sześciu trafień. Cztery minuty później zespół z Gdańska poczuł jeszcze jedną szansę na sprawienie po raz kolejny niespodzianki. Wybrzeże po trafieniach Krzysztofa Gądka i Mateusza Jachlewskiego zmniejszyło bowiem straty do czterech goli (23:27). Ta różnica bramkowa utrzymała się już jednak do końcowej syreny.

Azoty Puławy – Torus Wybrzeże Gdańsk 30:26 (13:11)

Azoty: Bogdanov, Zembrzycki – Jurecki 8, Rogulski 7, Przybylski 5, Łangowski 3, Gumiński 3, Akimenko 2, Kowalczyk 1, Dawydzik 1, Szyba, Podsiadło, Velkavrh, Seroka, Jarosiewicz. Kary: 8 min. Trener: Robert Lis