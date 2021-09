Ugodzenie kobiety nożem w Lublinie. W ciężkim stanie trafiła do szpitala. Policja zatrzymała trzy osoby

Do zdarzenia doszło około godz. 22:30 w poniedziałek (20 września) w jednym z mieszkań przy ul. Górnej w Lublinie. Dyżurny komendy miejskiej policji, który otrzymał zgłoszenie, skierował we wskazane miejsce patrole policji.

- W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że do zdarzenia doszło najprawdopodobniej podczas libacji alkoholowej. Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Przybyli na miejsce policjanci zatrzymali do sprawy trzy osoby w wieku 21, 29 i 35 lat. Wszystkie były nietrzeźwe - informuje kom. Kamil Gołębiowski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.