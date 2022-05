Ukradł dzieciom rower i groził pobiciem cegłą. 31-latek najbliższe miesiące spędzi w areszcie

W miniony weekend dyżurny żmudzkiej komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży rozbójniczej, do której doszło na terenie gminy Żmudź. Ofiarą rozboju była 14-latka, która przebywała wówczas w towarzystwie koleżanek. W pewnej chwili podszedł do grupy dzieci, podszedł nieznany mężczyzna i zabrał stojący nieopodal należący do 14-latki rower. Gdy dziewczynka chciała odebrać swoją własność, zagroził jej pobiciem przy użyciu cegły i odjechał. W dzień zgłoszenia policjanci z komisariatu w Żmudzi wytypowali i zatrzymali sprawcę i odzyskali skradziony rower.

– Okazał się nim 31-letni mieszkaniec gminy Żmudź. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna ma orzeczony zakaz prowadzenie pojazdów niemechanicznych, do którego się nie stosował. Odpowie też za uszkodzenie ciała 52-letniego mężczyzny, z którym wspólnie spożywał alkohol – mówi kom. Ewa Czyż, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.