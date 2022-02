Ukraina. Mieszkańcy gotowi są podjąć walkę w obronie każdego domu

Putin do momentu pisania niniejszego artykułu nie podjął żadnej decyzji, a jego wypowiedź na ten temat wiążąca kwestię z porozumieniami mińskimi mogłaby nawet wskazywać, że nie spełni oczekiwań Dumy. Nie ma jednak wątpliwości, że działanie Dumy nie było aktem samodzielnym rosyjskich deputowanych i wynika ze strategii przyjętej na najwyższym szczeblu.

Łatwo przewidzieć, że Kreml w ten sposób zdobył kolejne pola negocjacyjne. Teraz Zachód będzie prosić Putina, by ten nie uznał niepodległości tzw. republik, a gdy uzna, to żeby nie wprowadzał tam wojsk, a jak wojska wprowadzi, to żeby DRL i ŁRL nie rozszerzały swoich granic. Łatwo bowiem zapomniano, że tzw. sepratyści chcą kontrolować miasta, które ukraińskie wojska wyzwoliły i dziś normalnie mogą się rozwijać pod władzą Kijowa m.in.: Stanica Ługańska, Łysyczańsk, Bahmyt, Słowiańsk, Kramatorsk, Marjinka czy wreszcie strategiczny port w Mariupolu i cały szereg mniejszych miejscowości. Jeśli ten plan zostanie zrealizowany, to Rosja będzie żądać korytarza do Krymu, potem do Odessy, zagarnie ukraińską Besarabię. Za każdym razem zyskując pole do handlu dyplomatycznego z Zachodem i za każdym razem realnie destabilizując Ukrainę. Nawet w sumie bez konieczności wielkiej inwazji, która jednak wciąż nie jest wykluczona. A nawet sam strach przed nią też ma swoje konsekwencje polityczne i gospodarcze.