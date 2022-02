„Ukraina się broni”. Paweł Bobołowicz, felietonista „Kuriera Lubelskiego” prosto z Kijowa PW

screen facebook.com / Paweł Bobołowicz

Paweł Bobołowicz, reporter Radia WNET i felietonista „Kuriera Lubelskiego” przekazuje relacje prosto ze stolicy Ukrainy: - Obudziłem się, gdy usłyszałem pierwsze eksplozje i myślałem, że mi się to przyśniło. Nie chciało mi się wierzyć. Gdy otworzyłem oczy to była cisza, ale niestety dosyć szybko zostało to sprowadzone do realności, bo spadły kolejne rakiety - relacjonuje.