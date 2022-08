Ukraińska Zoria Ługańsk pokonała na Arenie Lublin Universitatea Krajowa. Zobacz zdjęcia

Dla zespołu z Ługańska był to pierwszy oficjalny mecz od ośmiu miesięcy. Piłkarze z Ukrainy byli jednak drużyną zdecydowanie lepszą, dłużej utrzymującą się przy piłce, grającą lepiej technicznie i lepiej przygotowaną fizycznie do tej konfrontacji. - Mieliśmy okazje do zdobycia więcej, niż jednej bramki. W pierwszej i drugiej połowie były dobre okazje. Mamy nowy skład, ale jestem zadowolony z gry drużyny - ocenił holenderski trener, Patrick van Leeuwen.

Po kilku spokojnych minutach, w czasie których obie drużyny „badały się” i wyczekiwały na ruch przeciwnika, do ataku przeszli Ukraińcy. Co chwila gościli pod polem karnym Universitatea, ale nie mieli sposobu na pokonanie bramkarza.

Rumunii tylko sporadycznie w pierwszej połowie próbowali się odgryzać. Przez większość czasu wyczekiwali jedynie na przeciwnika na własnej połowie, koncentrując się wyłącznie na przeszkadzaniu i przerywaniu akcji.