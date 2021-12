Ul. Energetyków w Lublinie dobija się o remont. Jaka jest decyzja miasta?

Ul. Energetyków to boczna ul. Diamentowej. Ma około kilometra długości. Mieści się przy niej m.in. Oddział Celny, działają też prywatne firmy.

- Jest to ulica zapomniana przez Boga i ludzi (przede wszystkim) – żali się nasz Czytelnik. I dodaje: - To ulica gdzie usytuowany jest urząd celny, a reszta posesji to firmy prywatne. Wstyd w stosunku do nas mieszkańców tej dzielnicy i przyjezdnych do urzędu celnego - to co, że ze Wschodu! Czasami czekają na odprawę na ulicy obok urzędu po dwa, trzy dni i nawet nie mają w pobliżu śmietnika.