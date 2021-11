Ul. Kunickiego w Lublinie z Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży. Ale musi być spełnionych kilka warunków. Jakich?

Nowe „otwarcie” szykuje miasto dla dawnego Domu Kultury Kolejarza. Gmach przy ul. Kunickiego 35 stoi obecnie praktycznie pusty. Ale to ma się zmienić. W przyszłości powstanie tu Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży. Ratusz powołał właśnie zespół zadaniowy, który zajmie się realizacją tego projektu. Określi on m.in. wytyczne, złożenia do przygotowania dokumentacji przetargowej, oszacuje koszty przystosowania gmachu do nowych celów.

- Celem Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży będzie inspirowanie twórczości dla dzieci, promowanie nowych zjawisk artystycznych, metod edukacji kulturalnej młodego pokolenia oraz kreowanie wydarzeń artystycznych na najwyższym poziomie. Centrum zapewni kompleksową ofertę kulturalną dla młodego pokolenia oraz będzie miejscem budowania i kształtowania wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze, a także w życiu społecznym młodego pokolenia – mówi Beata Stepaniuk – Kuśmierzak, z-ca prezydenta Lublina.