Ul. Zelwerowicza robi kolejny krok do przedłużenia. W kwietniu ratusz dowie się ile będzie musiał wydać na budowę nowej drogi Artur Jurkowski

fot. archiwum

Ul. Zelwerowicza będzie wydłużona o 1400 metrów i połączy się z ul. Sławinkowską. Dokumentacja projektowa, która określi m.in. szacunkowy koszt inwestycji, ma być gotowa do końca kwietnia. To nowy termin. Jeszcze pod koniec 2021 r. była mowa, że prace nad projektem potrwają do czerwca 2022 r.