Ulubiona rozrywka lublinian? Przechadzka po lubelskim deptaku i Starym Mieście! Zobacz fotorelację z wakacyjnego spaceru Łukasz Kaczanowski

Choć wysokie lipcowe temperatury, które wskazywały do tej pory termometry nie zniechęciły lublinian i wielu turystów do spacerów, to trzeba przyznać, iż ochłodzenie stało się faktem. Czy to oznacza, że lubelskie chodniki nie są już oblegane przez mieszkańców i turystów?